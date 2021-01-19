«أمهات مصر» لنائبات البرلمان: انقلن تجاربكن لوزير التعليم

طالبت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، نائبات البرلمان من الأمهات بعرض تجاربهن ومعاناتهن مع أبنائهن على وزير التربية والتعليم عند الاجتماع معه.وأضافت "أحمد"، في تصريحات صحفية، أن عددًا كبيرًا من نائبات البرلمان أمهات لأبناء في مختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى الجامعة، ويعانين مثل معاناتنا مع أبنائنا، وبالتالي لابد أن يعرضن تجاربهن بكل شفافية وينقلنها للدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، والعمل على حل جميع المعوقات التي تواجهنا كممثلات لنا في البرلمان المصري.وكان اتحاد أمهات مصر برئاسة عبير أحمد، قد ناشد البرلمان بالتمهل في مناقشة ملف الثانوية التراكمية وتخصيص عدة جلسات لها وعقد حوار مجتمعي بمشاركة ممثلين عن الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والخبراء عند الاجتماع مع الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، لمناقشة الأمر بموضوعية في حضور جميع أطراف العملية التعليمية، حفاظًا على مستقبل الطلاب وتحديد مصيرهم، ورفع المعاناة عن أولياء الأمور.