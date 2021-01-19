جينيفر لوبيز متهمة باستخدام «طن بوتكس».. والنجمة ترد بغضب

ودائما ما تنفى جينيفر استخدامها "البوتكس" فى وجهها، لمكافحة التجاعيد، مشيرة عبر حسابها على إنستجرام: "أنا لست ذلك الشخص، وليس لدي أي شيء ضد الناس الذين يفعلون ذلك ولكن يعجبني المظهر الطبيعي".

لم تدع جينيفر لوبيز أحد متابعيها أن يشكك فى نزاهة منتجاتها الجديدة للعناية بالبشرة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وإنما ردت بقوة حينما اتهمتها إحدى المستخدمات بالكذب حول نضارة بشرتها، مشيرة إلى أنها تضع "طنا" من البوتكس، لترد النجمة بقوة.فنشرت النجمة جينيفر لوبيز فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور إنستجرام، وهى تستعرض تجربة لها مع قناع الوجه الجديد، من علامتها JLo Beauty هذه المرة، وقد ارتدت القناع "That Limitless Glow"، ومن ثم خلعته عن وجهها ليبدو وكأنه ناعم مثل وجه الأطفال.وقالت لوبيز وهى تستخدم منتجها الجديد: "بصراحة، لا أستطيع حتى رؤية خط على وجهي، إنه متلألئ ورائع وضيق ولذيذ" مضيفة: "إنه أفضل قناع جربته على الإطلاق، اتركيه لمدة 20 دقيقة و10 سنوات، أشعر بأنه أخذ 10 سنوات من وجهي".وبمجرد نشرها هذا المقطع الصغير، هاجمها بعض المستخدمين، منهم مستخدمة كتبت لها: "يمكنني أن أوضح لك أن الحواجب والجبهة لا تتحرك على الإطلاق عندما تتحدثين أو تحاولين التعبير، بالتأكيد إنك تضعين البوتوكس بل أطنانا منها، وهذا لمجرّد التوضيح".لم تفوت النجمة العالمية، جينيفر لوبيز، هذا التعليق الذي يتهمها بوضع البوتكس على وجهها، لترد عليها بغضب: "LOL هذا فقط وجهي!!! للمرة الخمسمئة مليون، لم أجرِ عملية بوتوكس أبدًا أو أي حقن أو جراحة، لمجرّد التوضيح، يمكنك الحصول على بعض من JLO BEAUTY واشعري بالجمال في بشرتك!!"وتكمل جينيفر لوبيز، ردها: "وإليك سر آخر من أسرار JLo Beauty حاولي قضاء وقتك في أن تكونى أكثر إيجابية، ولطيفة، وبه رفاهية للآخرين، ولا تقضي وقتك في محاولة إحباط الآخرين"، ونصتحها: "هذا سيبقيك شابة وجميلة أيضًا!!! أرسل لكِ الحب".