6 مميزات لتسجيل العلامات التجارية لتنمية التجارة الداخلية

أكد تقرير جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مصر من أوائل الدول التي اهتمت بحماية حقوق الملكية الفكرية والحفاظ عليها، وقامت الحكومة بتقنين تسجيل العلامات التجارية بتشريع القانون 57 لسنة 1939 الذي تضمن كيفية تسجيل العلامات التجارية، ثم وضع مواد عقوبات علي من يتعدى على العلامات المسجلة سواء بالتقليد أو بالتزوير أو الحيازة أو التعامل في سلع أو خدمات تحمل علامة تجارية مسجلة.وأبرز التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، 6 مميزات لتسجيل الشركات والمؤسسات للعلامة التجارية ومنها:- تعتبر العلامة التجارية بطاقة تعريف المنتج ولها أهمية قصوى.- وسيلة لحماية المنتجات التي تحمل العلامة من التقليد.- تعزيز موقف المشروع بالنسبة للمنافسين.- ترسيخ شهرة العلامة بمرور الزمن.- تعريف بمصدر المنتج.- هي أداة تميز بين المنتجات من السلع والخدمات المماثلة.