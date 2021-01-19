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القبلة

الاحتفال بمولد السيدة نفيسة غدا.. والصوفية تنظم فعالياتها «أونلاين»

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:08 م
مولد السيدة نفيسة
مولد السيدة نفيسة
كتب : عمرو رشدى
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أعلنت الطرق الصوفية، تنظيم احتفالاتها بمولد السيدة نفيسة رضوان الله عليها، مساء غداَ الأربعاء، وذلك داخل مقراتها المختلفة، في جميع أنحاء الجمهورية، بحضور أعداد رمزية مع الالتزام بالتدابير الصحية، وسيتم بث الفعاليات "أونلاين"، عبر المنصات الرقمية والإلكترونية علي شبكة الإنترنت، ليشاهد مريدو كل طريقة صوفية الفعاليات عبر "فيسبوك" و"يوتيوب".

وقال الدكتور سيد مندور، نائب الطريقة السمانية، إن فيروس كورونا المستجد لن يمنع المريدين من الاحتفال بمولد السيدة نفيسة، سليلة آل البيت الكرام، رضي الله عنها، وستقوم كل طريقة صوفية بتنظيم الاحتفالات داخل ساحاتها ومقراتها بحضور أعداد محدودة جدًا وفي أماكن مفتوحة، بحيث لا يكون هناك أي مشكلات بالنسبة للمشاركين.

وتابع "مندور" أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية، هو كلمة السر في الحفاظ على المشاركين في هذه الفاعليات التي تقام مرة وأحدة كل عام، كما أنه لا مكن عدم الاحتفال حتى لا يندثر المنهج الصوفي، كما أن إحياء "موالد آل البيت الكرام"، هي عادة مباركة تلتزم بها الطرق الصوفية منذ قديم الأذل ومنعها تماما سيكون صعب جدًا، وليس هناك مشكلة من إحيائها مع الالتزام بالتدابير

جدير بالذكر، أن السيدة نفيسة هي بنت ابنة الإمام الحسن الأنور بن زيد الأبلج ابن الإمام الحسن ابن الإمام علي بن أبي طالب، ولدت في مكة المكرمة سنة 145هـ في الحادي عشر من ربيع الأول، فرحت بها أمها زينب بنت الحسن واستبشر بها أبوها، وبعد وفاتها رفض أهل مصر رحيلها عنهم، ودفنت في مسجدها المشهور والمعروف باسمها بالقاهرة.

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