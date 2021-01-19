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مصر

الرعاية الصحية تهنئ حطب لتعيينه مديرًا لمديرية الصحة بالإسماعيلية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:47 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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قدمت الهيئة العامة للرعاية الصحية وجميع العاملين بها، التهنئة للدكتور علي حطب، لثقة القيادة السياسية ممثلة في الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وتعيينه مديرًا لمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية.

وثمنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، هذا التعيين، معربة عن فخرها لاختيار أحد القيادات الشابة النشطة من فريق العمل بها لتولي هذا المنصب القيادي، لافتة إلى أن هذه الثقة تسهم في إنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات والمهارات القادرة على تحمل المسئولية السياسية.

فيما أكدت الهيئة على حرص الدولة المصرية من خلال جميع مؤسساتها على تعزيز التفكير المبتكر ودعمها القيادات الشابة، خصوصًا تلك القيادات التي أثبتت كفاءة في إدارة بعض الملفات الطبية خلال الأزمات، لافتة إلى تولي الدكتور علي حطب منصب مدير مستشفى أبوخليفة للعزل الطبي بمحافظة الإسماعيلية، وهو ثانِ مستشفى تم تخصيصه لعزل مصابي كورونا في مصر بعد مستشفى النجيلة بمطروح.

هذا، وكان الدكتور علي محمد علي حطب يشغل منصب مدير إدارة الرعاية الثلاثية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، كما تولى الإشراف العام على أقسام العزل المخصصة لعلاج مرضى كورونا بمستشفيات الهيئة ببورسعيد، وكان لجهوده أكبر الأثر في النجاح الملموس الذي تلمسه الهيئة العامة للرعاية الصحية.

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