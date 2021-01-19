الكنيسة تبدأ الصلاة لأجل الثمار حتى 18 يونيو المقبل

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، صلاة طلبة وأوشية الثمار.وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إنه بدءً من اليوم تبدأ الكنيسة في صلاة أوشية الثمار، في مراسم وطقوس القداسات الإلهية حتى 18 من يونيو المقبل.ومن المقرر ان تصلي الكنيسة بعد 3 شهور، أوشية اخرى للمياه، والأوشيات هي طلبات تصليها الكنيسة وفقا لمواعيد المحاصيل الزراعية، فتصلي لمدة 3 شهور حتى يفيض النيل، و3 أخرى من اجل الثمار، و3 شهور أخرى من أجل الزروع والعشب.وترأس البابا تواضروس الثاني، مساء الأمس، قداس عيد الغطاس من بطريركية الإسكندرية الكبرى، كعادته السنوية، ولكن بحضور أعداد قليلة للغاية، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة والكنيسة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.