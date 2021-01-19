بريطانيا: قلقون من دعم إيران جماعات مسلحة بالمنطقة

أعربت المملكة المتحدة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها من دعم إيران المالي والعسكري لجماعات مسلحة في المنطقة.وتواصل إيران دعم الميليشيات المسلحة في المنطقة منذ أعوام كثيرة، حيث تدعم الحوثيين في اليمن، والحشد الشعبي في العراق، والحرس الثوري ومنظمة فاطميون في سوريا، وغيرها من دول الشرق الأوسط.ويواصل الحرس الثوري الإيراني اختبار صواريخ باليستية لإصابة أهداف بحرية في المحيط الهندي، وفق ما أفاد موقعه الإلكتروني اليوم، في ختام مناورات عسكرية امتدت يومين.وأقيمت المناورات في منطقة بوسط البلاد، وأصيبت الأهداف «في شمال المحيط الهندي»، بحسب ما أفاد «الحرس».