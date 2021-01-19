السعودية تسجل 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا و156 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 365.325 منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 156 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 357.004 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 6 حالات وفاة جديدة، ليصيح إجمالي عدد الوفيات 6.335 حالة منذ بداية الجائحة.