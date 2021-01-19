ننشر تحقيقات النيابة فى تهريب المهاجرين لإسبانيا واليونان

حصلت «الدستور» على تحريات الأجهزة الأمنية حول عصابة تهريب راغبي الهجرة خارج البلاد إلى دولتي «إسبانيا، اليونان» عبر «إيطاليا» بطريقة غير مشروعة.حملت القضية رقم 16260 لسنة 2020، جنايات النزهة، والمقيدة برقم 2499 لسنة 2020، كلي شرق القاهرة.وجاء في أقوال مفتش بالإدارة العامة للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أنه على إثر ورود معلومات تفيد قيام المتهمين بتأسيس جماعة إجرامية منظمة لتسفير اثنين من راغبي السفر إلى إسبانيا، اليونان عبر إيطاليا بطريقة غير شرعية، انتقل إلى ميناء القاهرة الجوي وتمكن من منع سفرهم.ويتزعم تلك الجماعة المتهم الأول ودوره استقطاب وتهريب المهاجرين ويقتصر دور الثاني على استلام الإقامات المزورة من الخارج من متهم آخر يدعى «قصي»، سوري الجنسية مقيم بتركيا عقب تزوير إقامتهم.كانت قد أحالت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار أحمد حنفى رياض، المحامى العام الأول، اثنين من المتهمين إلى محكمة الجنايات؛ بتهمة تكوين عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في تهريب راغبي الهجرة خارج البلاد إلى «إسبانيا، واليونان» عبر «إيطاليا» بطريقة غير مشروعة.وجاء في قرار الإحالة أن النيابة العامة تتهم «محمد. م»، 45 سنة، عامل، و«محمد. ب»، 40 سنة، بتنظيم جماعة لأغراض تهريب المهاجرين.وشرع المتهمون في تهريب اثنين من المهاجرين إلى دولتي «أسبانيا، اليونان» عبر دولة إيطاليا، وبطريقة غير مشروعة باستخدام تأشيرات دخول مزورة كليًا، وذلك عن طريق الجماعة الإجرامية محل الاتهام الأول وهي جريمة لها طابع عبر وطني، إلا أنه أوقف إثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المهاجرين المهربين.وتبين أن المتهمين اشتركا وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير تذاكر سفر منسوب صدورها لدولتي إسبانيا، إيطاليا، بطريق الاصطناع بأن أمدوا المجهول بالبيانات اللازمة فأنشأها على غرار المحررات الصحيحة التي تصدر من الجهة.