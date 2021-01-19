قبل الموعد الرسمي.. بروفة لمراسم تنصيب بايدن (صور)

ووضع "بايدن" مراسم تنصيبه تحت عنوان "وحدة الأمريكيين"، وسيحيط نفسه بالرؤساء الأمريكيين السابقين باراك أوباما، وبيل كلينتون، وجورج بوش.



وجرت، أمس الإثنين، "بروفة" لحفل تنصيب بايدن، وهو تقليد أمريكي يجري كل 4 سنوات، حيث يقوم المشاركون بأدوار بايدن وكبار الشخصيات الأخرى، بينما تمر فرقة مشاة البحرية الأمريكية أمام الموقع، على خلفية أغنية ليدي جاجا التي ستؤديها الأربعاء.



وأغلق مجمع الكابيتول الأمريكي مؤقتا خلال بروفة تنصيب بايدن، بعد أن أدى حريق في مخيم للمشردين على بعد حوالي كيلو ونصف الكيلو إلى تصاعد عمود من الدخان في الهواء، وتسبب في مخاوف أمنية.

ساعات قليلة تفصلنا عن حدث جديد ومرحلة جديدة للولايات المتحدة الأمريكية، وهو تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، غدا الأربعاء، في مجمع الكابيتول الأمريكي.وتحولت العاصمة الأمريكية واشنطن إلى ثكنة عسكرية في ظل انتشار قوات الجيش بجميع الشوارع، إضافة إلى نشر أسلاك شائكة وسياج عالٍ لتأمين حفل التنصيب بعد اقتحام مبنى الكونجرس مؤخرا.