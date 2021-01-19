كنيسة الروم تحيي طقس «التريصاجيون» في أربعين مطران بورسعيد

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن صاحب الغبطة ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، سيترأس صلاة التريصاجيون لذكرى رقاد الأموات، بمناسبة مرور أربعين يومًا على رقاد المتروبوليت نيفون مطران بلوسيو (بورسعيد) وتوابعها بعد القداس الإلهي في كنيسة القديس نيقولاوس ببورسعيد.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه:"يشارك في القداس الإلهي وصلاة التريصاجيون مطارنة الكرسي الإسكندري في مصر، كل من المتروبوليت نقولا مطران إرموبوليس (طنطا) وتوابعها، والوكيل البطريركي لشئون المتكلمين العربية، المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس (مصر الجديدة) وتوابعها والوكيل البطريركي بالقاهرة، المتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس والوكيل البطريركي بالإسكندرية"، ويبدأ القداس الإلهي الساعة 9.30 صباحًا، يسبقه صلاة السَحَر.