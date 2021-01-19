«الكهرباء»: 1.27 مليار جنيه لرفع كفاءة قطاع توزيع القليوبية في 6 سنوات

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن خطة التطوير التي قامت بها الوزارة في نطاق قطاع القليوبية التابع لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، من أجل ضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية ورفع كفاءة الشبكة.ووفق بيان صادر عن الوزارة فأن نطاق قطاع القليوبية إحدى القطاعات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، يضم عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع (8) هندسات وهي كلا من ( مدينة بنها – مركز بنها –- قها – قليوب مدينة - قليوب مركز – شبين القناطر – طوخ – كفر شكر)، ويبلغ عدد المشتركين به حوالى (1.250 مليون ) مشترك فى يونيه 2020 بزيادة قدرها ( ألف 200) مشترك عما كان عليه فى 2014 منهم عدد ( 300 ألف) مشترك مسبوق الدفع، تم خلال الفترة من 2014 حتى 2020 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين من خلال تنفيذ عدة خطط (خطة طموحة – خطة ذاتية – إحلال هوائيات) بإجمالي إستثمارات تصل إلى حوالى مليار و270 مليون جنيه على النحو التالي:تم الانتهاء من تنفيذ الخطة الطموحة والممولة بقرض من الدولة لتطوير الشـبكات خـلال الفترة من 2017 حتى 2020 بتكلفة وقدرها 440 مليون جنيه، كما تم تنفيذ الخطة الذاتية خـلال من 2014 حتى 2020 الفترة بقيمة تبلغ حوالـي 250 مليون جنيه.كما تم تنفيذ خطة لإحلال الهوائيات الجهد المتوسط بكابلات أرضية خلال الفترة من 2017 حتى 2020 بعدد 94 عملية بإجمالي أطوال كابلات 54345 كم، بقيمة تبلغ 580 مليون جنيه.وفي مجال تنفيذ المشروعات للغير قامت الشركة بدراسة وتنفيذ المشروعات المطلوبة للغير لتغذية المشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والمدارس والري، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن، بقيمة بلغت حوالي 335 مليون جنيه.وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس للنهوض بمستوى معيشة في القرى الأكثر احتياجًا، وكذلك النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلي المواطنين من المرافق المختلفة، وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، وجه وزير الكهرباء بقيام شركات توزيع الكهرباء باتخاذ اللازم نحو تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية بالقرى المستهدفه.ففى هذا الصدد وفى نطاق عمل شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء فقد تم تحديد قرية الأحراز بشبين القناطر قطـاع القليوبية وتشمل القرية عـدد 25 ألف نسمة ضمن مشروع المبادرة الرئاسية حياة كريمة لكل مصرى ومصرية، حيث تـم تغذية القـرية بعدد من وحدات الربط الحلقى وكابلات جهد متوسط،بالإضافة إلى عدد من مهمات الجهد المنخفض تشمل أعمدة وكابلات وموصلات ومجموعات أرضية، والانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير شبكة القرية بإجمالي تكلفة تصل إلى حوالي 9 ملايين جنيه وسيتم الانتهاء من تنفيذ باقي المراحل بانتهاء العام المالي 20232024.وحول التطوير في مجال خدمة العملاء: «تم الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وربطه مع مركز الاصدار لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كافة حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تمامًا على الشكوى من عشوائية القراءة».كما تم الانتهاء من تطوير لعدد 7 فرع من إجمالي عدد 8 أفرع، وتم تجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الاجهزة وربطها مع مركز الإصدار.وأكد الدكتورمحمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.كما أكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضًا على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.