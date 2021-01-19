21 منظمة تونسية تؤيد الاحتجاجات السلمية وترفض العنف

أعلنت 21 منظمة تونسية، اليوم الثلاثاء، تأييدها الاحتجاجات السلمية في البلاد، وترفض الاعتداء على الأملاك، وفقا لقناة العربية الإخبارية.من جهتها، أعلنت رئيسة كتلة الدستوري الحر في البرلمان التونسي عبير موسي، اليوم الثلاثاء، عن تعرض أحد مقرات حزبها للتخريب خلال التحركات الليلية التي جدت بعدد من مناطق البلاد.وأكدت "موسى" أن التحركات الليلية التي تصاحبها أعمال عنف وتخريب لا يمكن تسميتها احتجاجات، داعية السلطة الى الاستماع لمطالب الشعب، وفقا لما أوردته إذاعة "موزاييك" التونسية.