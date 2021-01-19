البابا تواضروس: لنا 3 لقاءات مع المسيح فى عيد الغطاس

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تلتقي مع السيد المسيح 3 لقاءات في عيد الغطاس، بشكل سنوي.وأضاف بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات في سلسلة ثلاثيات الغطاس، التي ينشرها مركز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الإعلامي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن اللقاء الأول يأتي في جرن المعمودية فيتم الاستعاضة به بدلًا من قبر المسيح، والثاني في الماء المستخدم في المعمودية بدلًا من تراب القبر، والثالث الغطسات الثلاث البديلة لأيام القبر الثلاثة التي قضاها المسيح في القبر وفقًا للعقيدة المسيحية.وترأس البابا تواضروس الثاني، مساء الأمس، قداس عيد الغطاس من بطريركية الإسكندرية الكبرى، كعادته السنوية، ولكن بحضور أعداد قليلة للغاية، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة والكنيسة لردع جائحة كورونا.