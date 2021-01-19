السعودية الأولى والإمارات الثانية.. تصنيف الجيوش الخليجية 2021

أصدر موقع "جلوبال فاير باور" المختص بالتصنيف السنوي للجيوش العالمية، التصنيف السنوي الدوري للقوة العسكرية لدول العالم لعام 2021، حيث تصدرت مصر المرتبة الأولى عربيًا تلتها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني، ودولة الجزائر في المركز الثالث عربيًا.وعلى الصعيد الخليجي، احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى خليجيًا والمركز 17 عالميًا، تلتها الإمارات في المرتبة الثانية خليجيًا والمركز 36 عالميًا، فيما حلت الكويت في المرتبة الثالثة خليجيًا والمركز 71 عالميًا.وجاءت سلطنة عُمان في المرتبة الرابعة خليجيًا والمركز 72 عالميًا، تلتها قطر في المرتبة الخامسة خليجيًا والمركز 82 عالميًا، فيما حلت البحرين في المرتبة السادسة خليجيًا و103 عالميًا.وتستند مؤسسة "جلوبال فاير باور" في تصنيفها للجيوش العالمية على أكثر من 50 عاملًا فرديًا لتحديد درجة مؤشرات القوة في دولة معينة، ومن بين هذه العوامل القوة العسكرية من ذخيرة وعتاد وأسلحة ثقيلة إضافة إلى الإمكانات المالية والقدرة اللوجستية والجغرافيا لـ 138 دولة.