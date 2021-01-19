الفيشاوي ومحمد عبد الرحمن وميرهان ضيوف «ليلة الخميس» على MBC مصر

يُستضيف برنامج "ليلة الخميس" في حلقة هذا الأسبوع نخبة متنوعة من النجوم في تمام الحادية عشرة مساء بعد غد، ويجمع الفنانين أحمد الفيشاوي، ومحمد عبد الرحمن " توتا"، وميرهان حسين، والمُطربة الشابة ريتا الحلاني، في حوارات كوميدية ساخرة، ويتخلل الحلقة مجموعة مُختارة من الأغاني المميزة.برنامج "ليلة الخميس" يجمع نُخبه من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة، وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات أسبوعية شيقة.يُعرض برنامج "ليلة الخميس" على "MBC مصر" كل خميس الساعة 11:00 مساءً، وتُعرض هذه الحلقة الخميس 21 يناير الجاري.