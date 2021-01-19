البورصة تربح 3.3 مليار جنيه فى ختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة، بنحو جماعي، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بعمليات شراء مؤسسية على غالبية أسهم السوق.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 3.3 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 683.184 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيس للسوق «إيجى إكس 30» بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 11485 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 50» بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 2311 نقطة، وقفز مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 13966 نقطة، وزاد مؤشر «إيجى إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 4454 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70 متساوى الأوزان» بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 2278 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 100 متساوى الأوزان» بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 3271 نقطة.