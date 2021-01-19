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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع أرباح بنك أوف أمريكا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:52 م
بنك أوف أمريكا
بنك أوف أمريكا
وكالات
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أعلن بنك أوف أمريكا اليوم الثلاثاء عن تراجع في أرباح الربع الرابع من العام، إذ أثر بلوغ أسعار الفائدة مستويات متدنية تاريخية على نشاطه في قطاع الخدمات المصرفية الاستهلاكية.

وهبط صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين إلى 5.21 مليار دولار، أو 59 سنتا للسهم، لربع السنة المنتهي في 31 ديسمبر من 6.75 مليار دولار، أو 74 سنتا للسهم، قبل عام.

كان متوسط توقعات المحللين في تقديرات آي.بي.إي.إس من رفينيتيف لربح 55 سنتا للسهم.

وسجل ثاني أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول، والذي يعتبر من المؤسسات التي تحتل مراكز القيادة في الاقتصاد، انخفاضا 13 بالمئة في إيرادات الخدمات المصرفية الاستهلاكية إلى 8.2 مليار دولار، عازيا ذلك إلى انخفاض أسعار الفائدة وتباطؤ نشاط بطاقات الائتمان.

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