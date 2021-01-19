صفاء أبوالسعود ناعية رئيس أكاديمية الفنون الأسبق: فقدنا أحد رموز الإبداع

نعت الفنانة صفاء أبوالسعود، الدكتور عصمت يحيى، رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، الذي رحل عن عالمنا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء إثر أزمة صحية مفاجئة.وقالت الفنانة صفاء أبوالسعود، فقدنا اليوم رمزًا من رموز الإبداع المصري والعالمي، وقيمة وقامة فنية وعلمية رفيعة وشخصية شديدة الرقي والإحساس والاعتزاز بما يقدمه من أعمال نادرة.وأشارت إلى أن الدكتور عصمت يحيى، كان بمثابة الأب والأخ والصديق والمعلم لأجيال كثيرة، ساهم معهم في إثراء الساحة الفنية والأكاديمية بعشرات الأعمال الإبداعية الراقية، وجيل من الأساتذة الذين يدينون له بكثير من الفضل، ويسيرون على نهجه باستكمال رسالته الفنية السامية، رحم الله الفنان والإنسان والأكاديمي العظيم د.عصمت يحيى.جدير بالذكر أن الدكتور عصمت يحيى، صمم وأخرج وشارك في العديد من عروض الباليه الكلاسيكي العالمي، وعروض الاحتفالات الخاصة بالمناسبات القومية، بجانب تصميمه لمجموعة كبيرة من أهم الاستعراضات في السينما والمسرح والتليفزيون منها فوازير "عمو فؤاد"، "إحنا فين"، "جدو عبده" ومسرحيات "البرنسيسة"، "المهاجر"، "راقصة قطاع عام"، كما شارك في تصميم الاستعراضات الخاصة لمسلسلى "زهور من نور" و"هارون الرشيد".شغل الدكتور عصمت يحيى العديد من المناصب الأكاديمية، منها أستاذ الأداء الحركي بالمعهد العالي للفنون الشعبية، وعميد للمعهد العالي للباليه، وعميد للمعهد العالي للفنون الشعبية، ثم رئيس أكاديمية الفنون.