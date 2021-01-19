«كبار العلماء»: 337 باحثًًا من 15 دولة يشاركون فى مسابقة الأزهر للبحوث
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:32 م
أعلنت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن عدد الباحثين المقبولين في مسابقة الأزهر للبعوث، والتي أعلنت عنها الهيئة في أكتوبر الماضي، وذلك تنفيذًا لتوصيات مؤتمر الأزهر العالمي "تجديد الفكر الإسلامي" والتي تهدف إلى الاجتهاد في المسائل الشرعية والعلوم الإسلامية بما يواكب العصر، وفق أصول الشريعة الإسلامية ومقاصدها العامة وقواعدها الكلية، دون إفراط أو تفريط، فضلًا عن استخدام الآليات العلمية التي من شأنها أن تثري الحراك العلمي الجاد، وتخدم رسالة الأزهر.
وبلغ عدد المقبولين للمسابقة (٣٣٧) باحثًا حتى ١٩ يناير ٢٠٢١، من (١٥) دولة من قارتي إفريقيا وآسيا، وجاء قبول الباحثين كالتالي: (٥٤) باحثًا في فرع التفسير وعلوم القرآن، و(٦٧) باحثًا في فرع الحديث وعلومه، و(١١٣) باحثًا في فرع العقيدة والفكر المعاصر، و(٦٧) باحثًا في فرع الفقه الإسلامي وأصوله، و(٣٦) باحثًا في فرع اللغة العربية وآدابها.
ويستمر تقديم وتسليم الأبحاث حتى نهاية شهر رجب ١٤٤٢هـ، وتسلَّم جوائز المسابقة لأصحاب البحوث الفائزة خلال الاحتفال باليوم العالمي للأزهر الموافق ٧ رمضان، كما يتحمل الأزهر الشريف تكاليف تذاكر السفر والإقامة والإعاشة للفائزين من خارج مصر خلال مدة تكريمهم.
وهذا وسيتم اختيار الفائزين من خلال اختيار الأول والثاني والثالث من كل فرع في المسابقة، حيث تبلغ قيمة الجائزة الممنوحة للفائز الأول في كل فرع: مائة ألف جنيه، والفائز الثاني في كل فرع: خمسين ألف جنيه، والفائز الثالث في كل فرع: خمسة وعشرين ألف جنيه.
وبلغ عدد المقبولين للمسابقة (٣٣٧) باحثًا حتى ١٩ يناير ٢٠٢١، من (١٥) دولة من قارتي إفريقيا وآسيا، وجاء قبول الباحثين كالتالي: (٥٤) باحثًا في فرع التفسير وعلوم القرآن، و(٦٧) باحثًا في فرع الحديث وعلومه، و(١١٣) باحثًا في فرع العقيدة والفكر المعاصر، و(٦٧) باحثًا في فرع الفقه الإسلامي وأصوله، و(٣٦) باحثًا في فرع اللغة العربية وآدابها.
ويستمر تقديم وتسليم الأبحاث حتى نهاية شهر رجب ١٤٤٢هـ، وتسلَّم جوائز المسابقة لأصحاب البحوث الفائزة خلال الاحتفال باليوم العالمي للأزهر الموافق ٧ رمضان، كما يتحمل الأزهر الشريف تكاليف تذاكر السفر والإقامة والإعاشة للفائزين من خارج مصر خلال مدة تكريمهم.
وهذا وسيتم اختيار الفائزين من خلال اختيار الأول والثاني والثالث من كل فرع في المسابقة، حيث تبلغ قيمة الجائزة الممنوحة للفائز الأول في كل فرع: مائة ألف جنيه، والفائز الثاني في كل فرع: خمسين ألف جنيه، والفائز الثالث في كل فرع: خمسة وعشرين ألف جنيه.