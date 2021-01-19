«بيطري القاهرة» تعقد سلسلة ندوات للتعريف بالأمراض المنتقلة من الألبان

واصلت مديرية الطب البيطري بالقاهرة، عقد ندواتها الإرشادية الخاصة بالسلامة الصحية بعقد إدارة السلام ثان البيطرية ندوة إرشادية عن الألبان والأمراض التي تنتقل منها إلى الإنسان مثل البروسيلا والسل وطرق الوقاية منها وكيفية حماية الإنسان من الأمراض المشتركة مع اتباع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس الكورونا.كما عقدت مديرية البيطري ندوة صحية بإشراف الدكتور محمد طعيمة، مدير إدارة الشروق البيطرية، في الضرايب العقارية داخل مدينة الشروق، عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وطرق العدوى والوقاية منها، كما اشتركت الدكتورة نڤين علي في علاج حالة قطة مصابة بإسهال والتهاب في الاذن وعلاج حالة كلب مصاب بديدان، وتم إرشاد صاحب الحالة بأهمية إعطاء التحصينات الدورية والتحصين ضد مرض السعار.