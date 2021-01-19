الصحة الإماراتية: تقديم 93 ألفًا و846 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 93 ألفًا و846 جرعة من لقاح (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم الثلاثاء، مليونين و65 ألفًا و367 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 20.88 جرعة لكل 100 شخص.وأوضحت الوزارة - وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم - أن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة توفير لقاح (كوفيد-19)، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.