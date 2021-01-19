«المنوفية»: تحرير 342 غرامة فورية وغلق 190 منشأة خلال يومين

أعلن محافظ المنوفية عن تحرير 342 محضر غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة الطبية وكذا إغلاق 190 منشأة لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرًا إلى أنه تم غلق 44 محلًا تجاريًا و6 ورش و29 كافيه ومطعمًا وقهوة، فضلًا عن فض 42 سرادق فرح وعزاء وفض 54 سوقًا بنطاق المحافظة، وكذا تم إغلاق 15 مركزًا تعليميًا بنطاق الوحدات المحلية وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة.هذا وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات المرورية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق المحافظة، مناشدًا المواطنين بضرورة الالتزام حفاظًا على أرواحهم وعلى الصالح العام.