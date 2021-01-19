الفرق بين «ميا ومونو» أحدث حلقات «مصطلحات كنسية»

أطلق المركز الإعلامي لكنيسة الروم الأرثوذكس بمصر، برئاسة الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، الحلقة الأحدث من حملة "مُطلحات كنسية".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن "الفرق بين "Μια" "ميا" (Μιαφυσις) وبين "Μόνο" "مونو" (Μόνοφυσις)".وقال الأنبا نقولا:"كلمة "ميا" تحوي التعددية، أما كلمة "مونو" فلا تحوي التعددية، بمعنى عند القول "ميا فيزيس"، فيليها "ذيو فيزيس" ثم "تريا فيزيس"، أما عند القول "مونو فيزيس" فلا شيء يليها".