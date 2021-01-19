«تصميم لوجو بعض المشروعات القومية».. مسابقة بجامعة قناة السويس

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، على استمرار خطة الأنشطة الطلابية ومواصلتها هذا العام وفق المستجدات التى تم اتخاذها لمواجهة الموجه الثانية لفيروس كورونا المستجد -تنظم إدارة النشاط الفنى للإدارة العامة لرعاية الشباب مسابقة فنية لتصميم لوجو لبعض المشروعات القومية خلال فترة إجازة منتصف العام الدراسى وتستمر حتى ١٤ فبراير القادم.ومن جانبة أشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب ان هذة المسابقه تأتى لتنمية مهارات الطلاب وحثهم على المشاركة الفعالة بالمشروعات القومية للدولة بالعاصمة الإدارية.وأوضح الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة أن المسابقة تشمل تصميم الطلاب لوجو المتحف الكبير واسم العاصمة الإدارية وشعارها.هذا وتقام الورشة بتنظيم من الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف الأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة برئاسة الطالب محمد إبراهيم مبارك.