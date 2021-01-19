مطران الغربية يوضح تاريخ المقر الباباوي لبطريرك الروم في مصر

أدلى الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريح صحفي، حول "مقر الكرسي البطريركي الإسكندري".وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تاريخيا كان مقر الكرسي الإسكندري البطريركي في منطقة قيصاريو بدير القديس سابا بالإسكندرية، وفي عام 977 ميلادي، في حبرية البابا إيليا الأول (963-1000)، تم نقل مقر كرسي البطريركية من دير القديس سابا بالإسكندرية إلى القاهرة في منطقة حارة الروم بمنطقة الأزهر، وكان يضم كنيسة القديس مرقص".وأضاف مطران الغربية:"في عام 1400 ميلادي تم نقل المقر بطريركي والذي يضم كاتدرائية القديس نيقولاوس إلى حي الحمزاوى، وهو المقر البطريركي الحالي فب القاهرة، ثم في عام 1870 ميلادي أعاد البابا صوفرونيوس الرابع (1870-1899م) مقر البطريركية من القاهرة إلى المقر الرئيسي للبطريركية في دير القديس سابا بالإسكندرية".وتابع:"في عام 1969 ميلادي في حبرية البابا نيقولاس السادس (1968-1986) تم نقل مقر العرش البطريركي من دير القديس سابا في مدينة الإسكندرية إلى مبنى مدرسة "Tositsas" في نفس المدينة بمنطقة المنشية الصغرى، والتي تضم كاتدرائية البشارة، وهو المقر البطريركي الحالي في الإسكندرية".