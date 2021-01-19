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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «تعليم الوادي الجديد» يلتقي برؤساء الأقسام بإدارة بلاط

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:44 م
وكيل تعليم الوادي
وكيل تعليم الوادي الجديد يلتقي برؤساء الأقسام
محمد مهدي
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التقى الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، برؤساء الأقسام بإدارة بلاط التعليمية.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم للإدارة لمتابعة سير منظومة العمل وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من فيروس كورونا وبحضور وجدى واصف مدير إدارة بلاط التعليمية.

وخلال اللقاء أكد وكيل التعليم بالمحافظة على ضرورة الاستخدام الأمثل للوقت والعمل على تقديم كافة سبل الدعم لأبنائنا الطلاب مع تلك الظروف الاستثنائية.

ووجه وكيل التعليم بتنفيذ عدد من المسابقات للطلاب أونلاين بمختلف المواد الدراسية وكذا الأنشطة التربوية المختلفة لخلق روح المنافسة بينهم والتواصل الدائم معهم بتلك الفترة وتفعيل مجموعات التقوية وتنفيذ مراجعات نهائية لجميع المواد الدراسية، مؤكدا على ضرورة تنمية روح الولاء للوطن وخاصة فى ظل احتفالات المصريين بأعياد الشرطة.

واستمع وكيل التعليم بالمحافظة لمجموعة من المقترحات تهدف للنهوض بالعمل والإرتقاء به، موجها خالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بإدارة بلاط التعليمية لما لمسه من جهد متميز وإخلاص فى العمل.

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