«بيطري القاهرة» يطهر سوق السيدة عائشة (صور)

واصلت مديرية الطب البيطري أعمالها الخاصة بتطهير وتعقيم الأسواق بناءً على تعليمات مدير مديرية الطب البيطري ومدير عام الوقاية وتعليمات مدير إدارة الدواجن والأوبئة.وقامت الدكتورة نڨين على مدير إدارة الخليفة البيطرية والدكتورة عبير فهمي رئيس قسم الوقاية، بحملة رش وتطهير لسوق السيدة عائشة اليوم الثلاثاء، وذلك للحماية من الأمراض المشتركة التي تنتقل من مخلفات الحيوانات المتواجدة بعد انتهاء العمال والبائعين من عملهم في السوق.جاءت أعمال التطهير والتعقيم تنفيذًا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لمديرية الطب البيطري بمراجعة الأسواق والتأكد من تطهيرها وتعقيمها كإجراء احترازي لمنع انتقال الفيروسات والأوبئة.