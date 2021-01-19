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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سقوط سماسرة مرور الإسماعيلية فى قبضة الأمن

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:01 م
الأمن
الأمن
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، وضباط مباحث الإدارة، في القبض على أشخاص يمارسون السمسرة داخل دائرة إدارة مرور الإسماعيلية، كما تمكنوا بالاشتراك مع مديرية الشئون الصحية من ضبط 4 سائقين من متعاطى المخدرات خلال حملة أمنية داخل محافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد عماد سرحان، مدير إدارة مرور الإسماعيلية، يفيد بقيام العقيد محمد سليمان، رئيس مباحث إدارة المرور، بضبط كلا من "ريمون.م. ل"، 34 عاما، حاصل على دبلوم صنايع ومقيم م دائرة قسم ثان الإسماعيلية، بتهمة تسهيل الإجراءات الحكومية داخل إدارة المرور لدى الغير نظير مبلغ مالى لسيارة ملاكى، و"محمد.ح.خ"، 63 عامًا، بتهمة تسهيل الإجراءات الحكومية داخل إدارة المرور لدى الغير نظير مبلغ مالى لسيارة ملاكى والمطلوب التنفيذ عليه فى 4 أحكام مستأنفة و3 أحكام آخرى، و"رضا.م.ع"، 53 عاما، كهربائى سيارات مقيم بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، بتهمة تسهيل الإجراءات الحكومية داخل إدارة المرور لدى الغير، نظير مبلغ مالى لسيارة ملاكى و"محمد.ال.ع"، 28 عاما، سائق، مقيم فى أبوصوير البلد دائرة مركز أبوصوير، بتهمة تسهيل الإجراءات الحكومية داخل إدارة المرور لدى الغير نظير مبلغ مالى لسيارة ملاكى.

كما تمكن ضباط مباحث مرور الإسماعيلية بالاشتراك مع مديرية الشئون الصحية من ضبط 4 من قائدى السيارات الملاكى والأجرة ثبتت إيجابية تحاليلهم لتعاطى المخدرات، وهم "سمير.م.ال"، 30 عاما، سائق، مقيم فى دائرة قسم أول الإسماعيلية، و"إبراهيم.م.ع"، 50 عاما، بدون عمل، مقيم فى أبوبلح دائرة مركز الإسماعيلية، و"رابح.ع.م" 23 عاما،بدون عمل، مقيم فى مساكن العبور دائرة مركز القنطرة شرق، و"ظريف.ع.ظ"، 36 عاما، سائق، مقيم فى حى السلام دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

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