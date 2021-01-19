660 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 19 وفاة و660 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1027 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت وزيرة الصحة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الثلاثاء - أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.