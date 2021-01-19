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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

العاهل البحريني: تصنيف واشنطن للمنامة كشريك استراتيجي يعزز أمن المنطقة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:55 م
حمد بن عيسى
حمد بن عيسى
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أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن تصنيف الولايات المتحدة لبلاده كشريك استراتيجي رئيسي يؤسس لعلاقات أكثر قوة ومتانة لتعزيز الأمن ونشر السلام في المنطقة والعالم.

وقال العاهل البحريني - خلال رسالة بعثها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - إن منطقة الشرق الأوسط أصبحت اليوم أكثر أمانا واستقرارا مما كانت عليه، متطلعا لتعاون جميع دول المنطقة لمواجهة التحديات ومن أجل بناء مستقبل واعد يعمه السلام.

وأعرب الملك حمد بن عيسى عن تقديره للتطور المتميز للعلاقات بين البحرين والولايات المتحدة، وعن بالغ تقديره للرئيس ترامب على منحه وسام الاستحقاق بدرجة "قائد أعلى".. وقال "إن البحرين باعتبارها حليفًا وثيقًا وقديمًا للولايات المتحدة لتفخر بالعمل مع الأصدقاء الأمريكيين في شتى المجالات".

ومنح الرئيس الأمريكي ترامب، وسام الاستحقاق برتبة قائد أعلى للملك حمد بن عيسى آل خليفة، تقدیرا للجهود المشهودة التي قام بها لتوطید علاقات الصداقة والشراكة الوثیقة بین البلدین، ودوره البارز في دفع مسیرة التعاون الثنائي المشترك إلى آفاق أرحب وأشمل مما عزز مصالح البلدین.

وقال الرئيس الأمريكي إنه يسعده تقديم هذا الوسام إلى العاهل البحريني الذي أسهم عبر عقود من الزمن في ترسيخ موقع البحرين كحليف استراتيجي ثابت وشريك يعمل إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف ترامب أنه كان لدعم مملكة البحرين للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية الذي تستضيفه البحرين الدور المساند في تمكينه من أداء مهامه المتعددة.
وامتدح الرئيس الأمريكي شجاعة رؤية الملك حمد بن عيسى الداعمة للسلام، مؤكدا أن الشراكة بين البلدين ستزداد رسوخا وعمقا في الشرق الأوسط.
ويشكل تقلد العاهل البحريني ھذا الوسام الرفیع الذي يمنح للقادة البارزین والممیزین من الدول الحلیفة للولایات المتحدة الأمریكیة، دلالة على المكانة العالیة التي يحظى لدى الولايات المتحدة الأمريكية والتقدیر الكبیر لما قام به، من أدوار بارزة وإسهامات كبیرة في تعزیز الأمن والاستقرار والازدهار لنشر السلام في المنطقة.

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