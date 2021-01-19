«عقل بايدن».. أنتوني بلينكن يعلن عن سياسة واشنطن الخارجية

من المقرر أن يعلن أنتوني بلينكن، مرشح الرئيس المنتخب جو بايدن لتولي وزارة الخارجية، خلال جلسة تثبيت تعيينه اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة يمكنها التفوق على منافسة الصين التي تتنامى بسرعة، من خلال القيم الديمقراطية.وتطرق بلينكن إلى عالم تتزايد فيه النزعة القومية وتتراجع الديمقراطية وينمو فيه التنافس مع الصين وروسيا ودول سلطوية أخرى.وتابع بلينكن، والملقب بـ"عقل بايدن" في كلمة سابقة: "يمكننا التفوق في منافسة الصين، وتذكير العالم بأن حكومة من أجل الشعب ويختارها الشعب، يمكنها أن تحقق نتائج لشعبها".ويستلهم بلينكن من وعد أبراهام لينكولن بالديمقراطية، في كلمته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عقب أسبوعين من قيام حشد من مناصري الرئيس دونالد ترامب باقتحام مبنى الكابيتول.وقال بلينكن أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ "يمكننا تعزيز تحالفاتنا الجوهرية التي تقوي نفوذنا في أنحاء العالم، متابعا نحن في وضع أفضل بكثير للتصدي لتهديدات تمثلها روسيا وإيران وكوريا الشمالية.كما دعا بلينكن إلى تعزيز التحالفات التي ضعفت خلال عهد دونالد ترامب، من أجل مواجهة تهديدات مثل روسيا، على نحو أفضل.ويعد بلينكن من المقربين لبايدن، وكان أحد المستشارين الرئيسيين له عندما كان رئيسا للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ.وفى عهد باراك أوباما، شغل بلينكن منصب مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس ثم نائبا لمستشار الأمن القومي للرئيس، ليصبح في 2014 نائبا لوزير الخارجية جون كيري.وكان بلينكن أول مسؤول حكومي أمريكي يشغل منصب نائب وزير خارجية الولايات المتحدة عام 2015، كما شارك في الحملة الانتخابية لجو بايدن.