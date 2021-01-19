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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وسام فتوح: المصارف اللبنانية بدأت طريقها بالتعافي بجهود ذاتية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:38 م
وسام فتوح، أمين عام
وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية
راندا التوني
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رأى وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية، أن المصارف اللبنانية بدأت باعتماد خطوات متقدمة للتعافي بتغذية نفسها بـ"الأموال الطازجة" من الخارج، وبالتالي تأمين متطلبات البنك المركزي اللبناني.

وأشار فتوح، في بيان له، إلى أن القطاع المصرفي اللبناني يقوم بجهود ذاتية في ظل غياب أية خطط إنقاذية للحكومة اللبنانية، مشيدا بخطوة بنك لبنان والمهجر في بيع وحدته في مصر لتأمين زيادة رأس المال، وبالتالي تأمين مقدار الزيادة المطلوبة في السيولة.

وقال إن خطوة "بلوم بنك" متقدمة لتطبيق تعاميم مصرف لبنان من أجل إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني، وهي مبادرة رائدة في هذا المجال، لإعادة الدور المتميز للمصارف اللبنانية محليًا وعربيًا ودوليًا، وآمل فتوح أن تحذو حذوه بقية المصارف اللبنانية بزيادة رأسمالها، وكل المؤشرات تدل على أن المصارف اللبنانية ستقوم بزيادة رأسمالها.

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