البابا تواضروس: «الغطاس» فيه أقوى تجلى لعقيدة الثالوث

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن عقيدة الثالوث تجلت بقوة في عيد الغُطاس، ولذلك تُطلق عليه الكنيسة لقب عيد الغطاس.وأضاف بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات في سلسلة ثلاثيات الغطاس، التي ينشرها مركز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الإعلامي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن أقنوم الآب تجلى في الصوت الصارخ من السماء هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، بينما أقنوم الابن تجلي في شخص السيد المسيح المُعمد في الماء، بينما أقنوم الروح القدس، تجلى في هيئة حمامة.وترأس البابا تواضروس الثاني، مساء الأمس، قداس عيد الغطاس من بطريركية الإسكندرية الكبرى، كعادته السنوية، ولكن بحضور أعداد قليلة للغاية، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة والكنيسة لردع جائحة كورونا.