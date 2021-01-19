3491 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

سجلت وزارة الصحة الإماراتية، 3491 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 260 ألفًا و223 حالة.وأوضحت الوزارة - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الثلاثاء - أنه تم تسجيل 5 وفيات، ليبلغ عدد الوفيات 756 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 3311 حالة شفاء، ليصل عدد المتعافين إلى 231 ألفًا و675 حالة.