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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عرض الماريونت «علي بابا والأربعين حرامي» يعود إلى مسرح البالون

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:39 م
مسرح البالون
مسرح البالون
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تشهد قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون، في السادسة مساء غد الأربعاء، عودة ليالي عرض عرائس الماريونت (على بابا والأربعين حرامي)، من جديد في موسمه الثاني بناء على رغبة الجمهور، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

ومن المقرر عرضه أيام الأربعاء، والخميس، والجمعة من كل أسبوع؛ نظرا للظروف التي تمر بها البلاد بشأن فيروس كورونا، بنسبة حضور 50% من القوة الاستيعابية للقاعة.

و"على بابا والأربعين حرامي" من إنتاج فرقة تحت 18، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية، وهو ضمن حكايات ألف ليلة وليلة، أشعار محمد زناتي، ألحان محمد رؤوف، توزيع كرم صفوت، ديكور هند مصطفى، تصميم عرائس محمد فوزي بكار، أداء حركي عماد عبد العظيم، هشام إبراهيم، محمد نوفل، باسم نور، محمد فوزي بكار، أحمد صالح، حمزة خاطر، رشا جميل، أداء صوتي هبة محمد، وفاء السيد، حمزة خاطر، أحمد شومان، محمد جاد، نور الشرقاوي، عماد عبد العظيم، حسن الشريف، أداء صوتي لشخصية "على بابا" إهداء من الفنان محمد الصاوي، إعداد عبد المنعم محمد، وإخراج حسن الشريف.

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