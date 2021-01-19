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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير القوى العاملة يهنئ رئيس مجلس النواب ووكيليه بانتخابهم

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:09 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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هنأ وزير القوى العاملة محمد سعفان، رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي على اختياره وانتخابه رئيسًا للمجلس.

وقال "سعفان"، في برقيته: "أتقدم باسمى آيات التهاني لكم وللشعب المصري، وذلك لبدأ انعقاد الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب واكتمال بنيانه بترأسكم للمجلس الموقر، وتشكيل هيئة مكتبكم والذي يعد بمثابة غرفة التشريع الأولى وبالإضافة إلى دوره الرقابي".

وأكد وزير القوى العاملة أن هذا الاختيار يعكس حجم الثقة التي يوليها أعضاء المجلس الموقر في قيادة السفينة خلال فترة بالغة الأهمية تمر بها مصرنا الحبيبة، متمنيًا من الله عز وجل المزيد من التوفيق حتى يظل مجلس النواب القلعة التشريعية ومنارة الديمقراطية، كما أرسل الوزير برقيات تهنئة لكل من وكيلي مجلس النواب محمد أبوالعنيين، والمستشار أحمد سعد، فضلًا عن رؤساء اللجان النوعية بالمجلس.

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