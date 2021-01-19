أمطار خفيفة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بالغربية (صور)

تشهد محافظة الغربية حالة من الطقس غير المستقر، وانخفاض في درجات الحرارة، حيث انخفضت درجات الحرارة منذ أول أمس الأحد، وظهرت السحب والغيوم في سماء المحافظة، اليوم الثلاثاء، مع تساقط أمطار خفيفة على عدد من مراكز المحافظة، بدأت منذ قليل على المناطق الغربية للمحافظة.ورفعت محافظة الغربية حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لسقوط أمطار، حيث شدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء تواجدهم المستمر في الشارع في حالة هطول الأمطار لمتابعة تصريف الأمطار من بيارات الصرف الصحي.وشدد طارق رحمي، محافظ الغربية، على رئيس شركة المياه بالغربية، وكذلك على رؤساء المدن والأحياء، بضرورة تواجد سيارات شفط المياه بالشوارع فور هطول الأمطار لتجميع المياه وإزالة أي آثار للمطر حتى يتسنى للمواطنين أداء مصالحهم المختلفة.