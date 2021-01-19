خطة مصر لتحقيق الأمن المائي خلال السنوات القادمة

مليون متر مكعب توفره محطات التحلية

233 محطة معالجة مياه الصرف

تنويع مصادر المياه كان هدفا سعت الحكومة لتنفيذه بعد أن أصبحت ندرة المياه تهدد الكثير من الدول، ومع زيادة أعداد السكان وتهديدات بناء أثيوبيا لسد النهضة، كان لابد أن تبحث الحكومة عن مصادر جديدة للمياه العذبة.ووضعت الدولة استراتيجية لمعالجة وتحلية المياه، والتي تضمنت تنفيذ عددا من محطات تحلية مياه البحر بتكلفة إجمالية تقدر بـ135 مليار جنيه، واستكمال مشروعات الصرف الصحى فى جميع محافظات الجمهورية بتكلفة 300 مليار جنيه."الدستور" عرضت في السطور التالية التفاصيل الكاملة لخطة مصر لتنويع مصادر المياه لديها.نفذت الحكومة ما يقرب من 1131 مشروعا متنوعا بين مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى للمدن والقرى والأرياف بتكلفة تقدر بـ123.6 مليار جنيه، بجانب تنفيذ 5700 مشروع إحلال وتجديد بتكلفة 8.7 مليار جنيه، وغطت مشروعات مياه الشرب فى محافظات الجمهورية 98% من محافظات الجمهورية، وهى نسبة مرتفعة مقارنة بالمعدلات العالمية التى تقدر بـ85%.وضعت مصر ملف تحلية مياه البحر لتوفير مياه عذبة للمناطق المحرومة في أولوياتها، وشرعت في بناء هذه المحطات في الكثير من المحافظات، وغيرت هذه المحطات بعد الانتهاء منها وتشغيلها حياة سكان هذه المدن تمامًا.وتستهدف الحكومة خلال الثلاثون عامًا القادمة، إنشاء 39 محطة في 11 محافظة، تستهدف خدمة 43 مليون نسمة، في ظل النمو المطرد في الكتلة السكانية وحتمية توفير المياه من مصادر غير تقليدية لتلبي جنبا إلى جنب مع مياه النيل احتياجات المواطنين المتزايدة، وكذا من أجل المشروعات التنموية التي بدأت الحكومة في تنفيذها، لتبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية لتلك المحطات، 6.4 مليون متر مكعب في اليوم.ومن بين المناطق التي حرمت لسنوات من المياه الغذبة وتغيرت حياة سكانها بعد بناء محطات التحلية هي مثلث حلايب وشلاتين، فقال أبو المعارف عبداللطيف مهندس تشغيل وصيانة فى محطات التنقية بمدينة شلاتين، إن أهالي شلاتين عانوا لسنوات طويلة من نقص مياه الشرب، وكان اعتمادهم الأساسي على مياه الآبار.وأضاف: شلاتين كانت تحتوى على ٤ محطات قديمة لتحلية مياه البحر، هى مسرح ميرا، وشلاتين، وأبورماد، وحلايب، بقدرة ١٠٠ متر مكعب يوميًا، و١٠٠٠ متر مكعب، و٦٠٠ متر مكعب، و٦٠٠ متر مكعب على التوالى، لكن أعداد السكان المتزايدة وسعت نطاق الأزمة.وتابع: في عام 2011 تم إنشاء وحدتين جديدتين بقدرة ١٥٠٠ متر مكعب، و١٠٠٠ متر مكعب، لكنها لم تحل الأزمة أيضًا، ولكن خلال العامين الماضيين تم القضاء على أزمة مياه الشرب، ووفرت المحطات الجديدة مياهًا نقية للغاية كبديل عن مياه الآبار.واستكمل: الحكومة توسعت فى بناء المحطات هناك، وتم إنشاء محطة شلاتين بقدرة ٣٠٠٠ متر مكعب يوميًا، ومحطة حلايب بقدرة ١٥٠٠ متر مكعب، وأبورماد بقدرة ١٥٠٠ متر مكعب، ومسرح ميرا بقدرة ٢٠٠ متر مكعب، مضيفًا هناك خطة يجرى تنفيذها لإنتاج ٩٠٠٠ متر مكعب من المياه يوميًا من محطة شلاتين التى تنتج حاليًا ٣٠٠٠ متر مكعب.وفي أغسطس 2019، أعلنت الحكومة عن اعتزامها بناء 39 محطة لتحلية المياه بقدرة 1.4 مليون متر مكعب يوميا، وتتكلف المحطات حوالي 29.3 مليار جنيه، في محافظات مرسى مطروح والبحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء وبورسعيد والدقهلية والسويس، ومن المتوقع أن تضيف هذه المحطات 550 ألف متر مكعب يوميا مع بدء تشغيلها، لتصل القدرة الإجمالية لتحلية المياه في مصر إلى ما يزيد عن مليون متر مكعب يوميا.يعتبر قطاع الزراعة أكبر مستهلك للمياه في مصر، حيث بلغت حصته 61.35 مليار م3 عام 20162017 وهو يمثل نسبة 76.7% من إجمالي الاستخدامات، فحاولت الحكومة في خطتها للبحث عن مصادر جديدة للمياه، معالجة مياه الصرف واستخدامها في الزراعة.فدشنت الحكومة 26 من إجمالي 52 محطة معالجة لمياه الصرف الصحي في الصعيد، ومن المقرر استكمال 26 المتبقية خلال شهور، وتستطيع هذه المحطات توفير 418 مليون متر مكعب سنويا تكفي 8 ملايين شخص، وتقدر التكلفة الإجمالية لتلك المحطات 8.1 مليار جنيه، وفقا لما صرح به وزير الإسكان عاصم الجزار في تصريحات له.وبلغ إجمالي عدد محطات معالجة المياه الثنائية والثلاثية التي تم إنشاءها 223 محطة معالجة على مستوى الجمهورية.ومن أهم محطات المعالجة التي تم إنشاؤها في الصعيد محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي في أسوان، فقال المهندس محمد على، مدير التركيبات الكهروميكانيكية فى محطة المعالجة الثلاثية للمياه كيما ٣، بدأنا التخطيط لبناء (كيما ٣) استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى وجه ببنائها استجابة لشكوى بعض الأهالى، خلال وجوده فى مؤتمر الشباب بأسوان، ثم أمهلنا ٦ أشهر فقط لإتمام المشروع.وأضاف على الرغم من ضيق الوقت وصعوبة تنفيذ التكليف، بدأنا العمل بالفعل فى يونيو ٢٠١٧، وانتهينا منه تمامًا وبدأنا تشغيل المحطة فى يناير ٢٠١٨، وذلك بطاقة ٣٥ ألف متر مكعب فى اليوم.