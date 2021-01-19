مطران الغربية يعرض أيقونة نادرة للقاء الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا

تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس بمصر، في يناير من كل عام، بذكرى عيد القديس العظيم الأنبا أنطونيوس المُلقب بأبو الرهبان، نظرًا لتأسيسه المذهب الرهباني في المسيحية، ليصبح لمصر الريادة في ذلك، ولتستقي الفكر الرهباني عنها كل الكنائس الأخرى.ونشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة نادرة وأثرية للقاء القديسان أنطونيوس وبولا، المعروفتان بصداقتهما الروحية، وقام الأول بكتابة سيرة الثاني، وتكفينه ودفنه بناءً على إرشاد إلهي، وفقًا لتقاليد الكنائس المصرية والعالمية.وعلق الأنبا نيقولا على الصورة، قائلًا: "أيقونة أثرية تمثل لقاء القديس أنطونيوس مع القديس بولا الثيبي الذي من طيبا".