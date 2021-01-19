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مصر

«القوى العاملة»: بدء التدريب على الوحدات المتنقلة ببنى سويف

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:16 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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بدأت مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف، التدريب على الوحدة المتنقلة بقرية الحرجة بمركز ناصر، على مهن الخياطة، والسباكة، والكهرباء، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار الـ14 وحدة تدريب المتنقلة التي أطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان، في قرى ونجوع محافظات الجيزة، وبورسعيد، والبحر الأحمر، والغربية، والمنوفية، والشرقية، وبني سويف، ودمياط، والإسماعيلية، وجنوب سيناء.

وأوضح محمد طلعت، مدير مديرية القوى العاملة ببني سويف، أن التدريب علي مهن الخياطة بدأ بـ10 متدربات، وجار تجهيز دورتين تدريبيتين على مهنتى السباكة الصحية، وكهرباء المنازل.

وقال إنه سيتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية باستمرار، والتى بدأت بتخفيض عدد المتدربات في الدورة الواحدة إلي 10 متدربات فقط وتسليمهن الكمامات والكحول، فضلا عن توقيع الكشف الطبي على المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية والتأمين على المتدربين ضد إصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التي يحتاجها المتدرب في أثناء التدريب.

ولفت إلى أن الدورة مدتها شهر كامل بمعرفة مدربين مؤهلين، وسيتم عقد امتحان نهاية الفترة والفائزان بالمركزين الأول والثاني سوف يحصلان على ماكينة خياطة وشنطة عدة لأعمال السباكة والكهرباء.

وأشار إلى أن التدريب على مهنة التفصيل والخياطة يتم لمدة 150 ساعة تدريبية، والكهرباء والسباكة كل مهنة لمدة 60 ساعة تدريبية، بمدربين على أعلى مستوى بعد اختبارهم عن طريق المختصين بالإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

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