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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمة شاب ابتز سيدة أعمال بفيديو جنسي في مصر الجديدة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:15 م
محكمة
محكمة
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أمرت نيابة مصر الجديدة الجزئية، اليوم الثلاثاء، بإحالة فني كمبيوتر إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بابتزاز سيدة أعمال، وتهديدها بنشر مقطع فيديو لهما أثنا ممارستهما الرذيلة داخل شقتها بالحي الراقي والاستيلاء منها على 3 ملايين جنيه.

وتبين من التحقيقات أن المعرفة بينهما كانت عبر اتصال على أحد التطبيقات، وتطورت العلاقة بينهما، حتى انتهت إلى إقامة علاقة غير شرعية صورها المتهم خلالها خلسة، وصولا إلى تعرضها للابتزاز وحصوله على أموال طائلة منها.

وتبين أنه جرت تعديلات على الفيديو، ممثلة في إضافة علامات تمويه على وجه الرجل، وكتابات نصية على المقاطع، مع عدم الإخلال بصحة مضمون ما يظهر بها، وبالمقارنة بين صورة المجنى عليها، والسيدة الظاهرة بالمقاطع، تبين اتفاق الشكل العام والقياسات البيومترية فيما بينهما.

وتبين أن مدة الفيديوهات المصورة حوالى 10 دقائق تقريبا، وكانت بحوزة المتهم على هاتفه، وعند بيعه تمكن من نقلها على "فلاشة" وحذفها من الهاتف المحمول، ومن ثم نقلها على الهاتف الجديد، وكسر "الفلاشة" مع حذفها من جهاز الكمبيوتر الخاص به.

وبعد عرض المقطع الأول على المجني عليها، أقرت أنها هي الظاهرة بهذا المقطع وأن الصوت صوتها أثناء مواقعتها، وتم عرض بدايات كل مقطع عليها، فأقرت بأنها تخصها وأن الصوت صوتها، وأن تلك المقاطع التقطت خلسة دون رضاها.

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