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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حقيقة زيادة المساحات المنزرعة لمحصول البنجر خلال الموسم الحالي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:33 م
محصول البنجر
محصول البنجر
صلاح عامر
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أعلن كريم جمعة، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم زيادة المساحات المنزرعة لمحصول البنجر لهذا الموسم بفارق يصل نحو 120 ألف فدان طبقا لتقرير مجلس المحاصيل السكرية، لترتفع المساحات المنزرعة لمحصول البنجر إلى 640 ألف طن وهو ما سيساهم خلال الموسم الجديد خلال هذا العام في زيادة الإنتاج المحلي من السكر المحلي إلى مليون و700الف طن سكر.

وقال جمعة، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن معدلات الإنتاج المحلي من السكر على مستوى الشركات المنتجة السكر لمحصولي القصب والبنجر ليرتفع إلى مليوني و700 ألف طن سكر.

وكشف جمعة أن هناك احتياطي استراتيجي لسلعة السكر تكفي الاحتياجات المحلية مابين 6 أشهر مقبلة إلى 7 أشهر مقبلة بجانب عمليات التوريد المنتظمة لمحصول قصب السكر والبدأ في التوريد لمحصول البنجر خلال منتصف شهر فبراير المقبل ليرتفع معدلات الاحتياطي الاستراتيجي أكثر من ذلك واصفا أنه أمن ومستقر.

وقال إنه لأول مرة خلال العام الجاري سيرتفع معدلات الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي للسكر ليصل إلى نسبة 90% مقارنة بالعام الماضي 78% بزيادة 12% بسبب زيادة المساحات المنزرعة.

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