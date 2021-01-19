خزعل الماجدي: الديانة المصرية القديمة تتمتع بأعظم الضوابط الأخلاقية

يصف المفكر العراقي خزعل الماجدي الديانة المصرية القديمة بأنها: أعرق ديانة منظمة على وجه الأرض، هي والديانة السومرية٬ لأنها ذات جهاز عضويّ متكامل يشمل مكونات الدين الرئيسية والثانوية الثمانية بكل دقةٍ وتفصيل. كما أنها زاخرة بالسرديات الأسطورية العميقة والتي نجدها في النصوص المصرية أو النصوص الإغريقية التي دونتها متأخرة نقلًا عن الكهنة المصريين، وهناك الكثير من حكايات وتوصيفات الآلهة المصرية التي تعطينا مادة خصبة للحديث عنها وعن أساطيرها.ويضيف "الماجدي" في كتابه الأحدث "الديانة المصرية"، والصادر ضمن مشروعه البحثي سلسلة تاريخ الأديان٬ ضمن الأسباب التي ينفرد بها الدين المصري ويتميّز عن غيره: العمق الروحي لامثيل له في الديانة المصرية وهو محاط برموزٍ وأسرارٍ خصبةٍ تعطيه غموضًا لانجد مايشبهه إلًا في التيارات الباطنية من الغنوصية والهرمسية والمسارية والتي نزعم أن لها علاقة عميقة بالديانة المصرية وأسرارها من المحافل الأوزيرية إلى المتون الهرمسية وإلى الأوروبوروس (الثعبان الذي ذيله في فمه ) والذي جسدته لوحات كثيرة في مصر.. الخ.مشيرا إلي أن: التحولات التي مرت بها الديانة المصرية نموذج نادر لتطورات زاخرة في جمع ديانتي الخصب الأرضية والشمس السماوية في سبيكة واحدة متماسكة، والذي جعل من العبادتين تجريان في نهر واحد دون ثورات أو اضطرابات احتكاكات متنافرة بينهما.وما تنفرد به الديانة المصرية بجعل الكائنات الحيّة، كلّها من نباتات وحيوانات وبشر تتساوى في خلقها مع الآلهة من حيث البدايات، فالخلق يبدأ سوية لكل هذه الكائنات وليس هناك إله خالق، بالمعنى الذي عرفناه في بقية الأديان، لأن الكائنات كلّها مقدّسة في نظر الديانة المصرية.الحاجز الرقيق بين الحياة والموت يعطي للديانة المصرية خصوصية الإحساس بالخلود والتماهي مع عالم الموت دون خوف ووجل، بغض النظر عن عدم واقعية هذا الأمر، لكنه يجهّز الإنسان بقوة هائلة لفهم الموت بلا خوف ويثري سايكولوجيته الدينية بشجاعة عظيمة. وهو الأمر الذي يكون من صلب الدين ومن أسباب نشوئه.ويوضح الماجدي: نشأت الحكمة الإلهية في مصر داخل رحم الدين المصري، وكان اسم الحكمة في اللغة المصرية القديمة هو (سيبايت ) المشتقة من جذر (سيبا) التي تعني أيضًا: باب، نجم ) وهذا يشير إلى كونها تتضمن الرشاد والهداية، ونرى أن جذر هذه الكلمة (سيبا ) الذي أخذه الإغريق وحولوه إلى (صوفيا) في لفظهم والتي تعني الحكمة أيضًا، وحين قيل لأول فيلسوف إغريقي وهو طاليس الملطي بأنك تقول الحكمة في كلامك (صوفيا) فقال لهم بل أنا محب للحكمة (فيلوصوفيا) لأن الحكمة كانت مقصورة على الآلهة، وهكذا نشأت (الفلسفة ). ولذلك فنحن نعتبر أن الحكمة المصرية هي جنين الفلسفة الإغريقية، وهي واحدة من أهم متون الديانة المصرية. وتوصلنا إلى أن مصر هي بلد الحكماء أكثر مما هي بلد الأنبياء. مع ملاحظة أن الصين والهند تتفوقان عليها في ذلك، لكنها امتازت بذلك في الشرق الأدنى.يؤكد الباحث علي أن: التشويهات التي علقت بفراعنة مصر ومكانتهم العظيمة بسبب مافعلته الديانات الموحدة، وخصوصًا اليهودية والإسلام، ربطت فكرة الظلم والجبروت بهم (بسبب قصة موسى والفرعون )، في حين أن الملوك المصريين كانوا بمثابة الآلهة في سلوكهم المتوازن والأخلاقي، وتشهد سيرهم التاريخية على ذلك، وهو مالم يوجد في ديانات أخرى بهذا التواتر الذي استمر مايقرب من ثلاثة آلاف سنة، ولذلك تتمتع الديانة المصرية بأعظم الضوابط الأخلاقية والروحية من خلال شخصية الفرعون الذي كانت سلطته فوق سلطة الكهنة القابلين للعبث بمقدرات الدين والناس.