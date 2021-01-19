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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

وزير التعليم العالي: دعم البحث العلمى ليس بالضرورة من ميزانية الدولة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:31 م
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن رعاية المبتكرين أصبح واقعا بعد إصدار القانون رقم 171 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019، بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، جاء ذلك ردا على ما قاله النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس خلال الجلسة العامة من المطالبة بالاهتمام بالمبدعين.

وأضاف وزير التعليم العالي خلال الجلسة العامة: "لم يكن هناك صندوق ولكن الآن أصبح لدينا مبلغ لدعمهم"، مشددا على ضرورة ربط الصناعة بالبحث العلمي مستطردا: لابد من آلية منضبطة ومحكمة نضمن بها الجدية لربط الصناعة بالبحث العلمي.

وقال وزير التعليم العالي: "دعم البحث العلمي لا يجب أن يكون بالضرورة من ميزانية الدولة وإنما بالشراكة مع رجال الأعمال والقطاع الخاص، موضحا أن هناك أزمة ثقة وأنه لابد أن يثق الصانع في إمكانيات الباحث المصري وتحديث المنتج وطرح أفكار لتحديث المنتج، مؤكدا أن دعم الثقة في البحث العلمي هي الأساس الآن.

وكان النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، قد أكد أن البحث العلمى قضية أمن قومي، مشيرا إلى أن ترتيبنا 92 من أصل 129، وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة وخطة عمل لوضع حل لهذه الإشكالية.

وقال النائب، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، في حضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن أرقام براءات الاختراع "متواضعة".

وأضاف أن منظومة الجامعات وما تقدمه من تشجيع للمبدعين لابد وأن تؤخذ بصورة أفضل، مطالبا بأن يكون هناك مراكز بحثية متخصصة في الجامعات للمبدعين "حتى لا يذهبوا للخارج".

وتساءل وكيل مجلس النواب: "هل هناك منظومة داخل الجامعات لأن يكون لها دور في المشروعات حتى يكون لها دخل؟"، مشيرا إلى أن وجود ربط بين الجامعات والمشروعات في كل المجالات يكون له مردود إيجابي في زيادة الموارد.

ولفت "أبو العينين" إلى أن جامعة الملك سلمان، بها طريقة حديثة في اختيار المتقدمين إليها، حيث يتم وفقا لاختبارات قدرات وهي طريقة حديثة، متسائلا: "هل سيكون للجامعات الحكومية حظ في هذا النظام؟".

وشدد وكيل البرلمان، على أهمية ربط البحث العلمي بالبيئة والمجتمع، مطالبا في الوقت ذاته بالعمل على زيادة المكافآت بالنسبة للمبدعين في الجامعات.

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