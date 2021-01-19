البابا تواضروس: يوحنا المعمدان أعظم مواليد النساء في المسيحية

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعتبر القديس يوحنا المعمدان، أحد أهم أبطال عيد الغُطاس؛ نظرًا لقيامه بإجراء طقس المعمودية للسيد المسيح.وأضاف بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات في سلسلة ثلاثيات الغطاس، التي ينشرها مركز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الإعلامي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن القديس يوحنا المعمدان هو آخر أنبياء العهد القديم، وهو أيضًا الملاك المهيئ للعهد الجديد، وأعظم مواليد النساء.وترأس البابا تواضروس الثاني، مساء الأمس، قداس عيد الغطاس من بطريركية الإسكندرية الكبرى، كعادته السنوية، ولكن بحضور أعداد قليلة للغاية، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة والكنيسة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.