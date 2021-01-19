«التموين» تعلن تفاصيل استقبال شركات السكر لمحصول البنجر

أعلن كريم جمعة، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أنه سيتم البدء في عمليات التوريد لمحصول البنجر خلال منتصف شهر فبراير المقبل لصالح شركات السكر التي تستقبل محصول البنجر البالغة نحو 7 شركات ومن المتوقع إنتاج خلال هذا العام نحو مليون و700 ألف طن سكر.

وأشار "جمعة"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إلى أن الشركات التي تستقبل محصول البنجر من المزارعين والمنتجين تشمل شركات الدلتا للسكر والدقهلية والنوبارية والفيوم والقناة والشرقية والإسكندرية، مشيرًا إلى أن هناك خطة لتسهيل عمليات النقل المحصول من الأرض الزراعية إلى المصانع والشركات بالعمل على تيسير الإجراءات وسداد المستحقات للمزارعين أولًا باول وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والعمل على عدم التزاحم والتكدس أمام المصانع لاستقبال المحصول وارتداء الكمامات بين السائقين والموظفين والتباعد الاجتماعي والتعقيم.