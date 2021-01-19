محافظ الوادي الجديد يتابع خطة تطوير ميدان البساتين بالخارجة

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بسرعة تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان البساتين بالخارجة، ورفع الإشغالات بمحيط الميدان لتحقيق السيولة المرورية وإضفاء مظهر حضاري للميدان.كما تابع الزملوط منظومة العمل داخل مجمع التمور بالمحافظة، وتفقد مراحل التصنيع بخطوط الإنتاج المختلفة، مؤكدا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.