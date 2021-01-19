البرلمان يحيل بيان وزير التعليم العالى للجنة البحث العلمى

وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس على إحالة بيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لدراسة ما جاء به وما تم تنفيذه على أرض الواقع والتحقق منه.جاء ذلك بعد أن قام وزير التعليم والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار بإلقاء بيانه والرد على تساؤلات واستفسارات النواب.