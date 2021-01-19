أحياء القاهرة تستعد للتقلبات الجوية بتطهير البالوعات

استعدت أحياء محافظة القاهرة للتقلبات الجوية بالمرور على البالوعات وإعادة تطهيرها، وقامت إدارة الصرف الصحى بمتابعة التطهير لبلوعات الصرف الصحى بشارع العبور بمدينة النور.جاءت الأعمال في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وتعليمات الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية بضرورة فرض هيبة القانون والتصدى لمخالفات البناء وعودة الانضباط لشوارع الحى والاستعداد للتقلبات المناخية بالمرور على البالوعات وإعادة تسكليها بالتعاون مع شركة الصرف الصحي.من جهة أخرى أوقف اللواء هشام عصمت عبدالحميد رئيس حى الزاوية الحمراء، أعمال بناء مخالف بالعقار رقم 14 حارة الصعايدة بمنطقة أبوليلة بحضور مهندسى الحى وإدارة الإشغالات ومشرف القطاع وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية.